Video Türkiye Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailliler tutuklandı
Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailliler tutuklandı

Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailliler tutuklandı

12.11.2021 | 20:20

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Çamlıca Kulesi’nden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın konutunu görüntüledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 İsrailli tutuklandı

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