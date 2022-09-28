Cumhurbaşkanı’ndan asgari ücret açıklaması: 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı son dönemde öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programına katılmış ve yeni yıl zammıyla ilgili yeni sinyaller vermişti. Bu kapsamda vatandaşlar "2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularıyla gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte asgari ücret zammında son durum ve detaylar.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ZAM" AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen "AK Parti Kadın Kolları Kuruluştan Bugüne MKYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programında hitap etti.
Erdoğan asgari zammıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;
"Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'da HAK-İş Konfederasyonu'nu ziyaret etti.
Bakan Bilgin ziyaret sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ NE OLACAK?
Bilgin, "Asgari ücrette artış ne olacak?" sorusuna da "Aralık ayında çıkan tabloya göre bir değerlendirme yapacağız" yanıtını verdi.
Asgari Ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.
Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.