Cumhurbaşkanı’ndan asgari ücret açıklaması: 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı son dönemde öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programına katılmış ve yeni yıl zammıyla ilgili yeni sinyaller vermişti. Bu kapsamda vatandaşlar "2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularıyla gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte asgari ücret zammında son durum ve detaylar.