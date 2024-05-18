Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Bodrum’da başlıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Muğla Valiliği'nin katkılarıyla İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, bu yıl Halikarnas, İstanbul ve Cumhuriyet kupaları olmak üzere 3 ayrı etapta düzenlenecek.

Yarışlar Bodrum etabıyla başlıyor. 20 Mayıs günü "Coğrafi Rota Yarışı"nda tüm ekipler, Bodrum'un en güzel kıyılarında yarışacaklar. 21 Mayıs günü ise en zorlu parkur olan açık deniz yarışı başlayacak. Ekipler, sınıflarına göre Rodos ve Simi adasının etrafında dönerek Yalıkavak Marina'ya dönecekler. Denizde birkaç gün sürmesi beklenen büyük mücadelenin ardından kazananlar 25 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.