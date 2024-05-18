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Giriş Tarihi: 18.5.2024 16:31 Son Güncelleme: 18.5.2024 16:40

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Bodrum’da başlıyor

20 Mayıs’ta Yalıkavak Marina’dan start alacak ekipler sınıflarına göre Rodos Adası’nı ve Simi Adası’nı dönerek tekrar Yalıkavak Marina’da finiş verecekler. Halikarnas Kupası’nın takdim edileceği ödül töreni ise 25 Mayıs’ta Bodrum Kalesi’nde düzenlenecek.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Bodrum’da başlıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Muğla Valiliği'nin katkılarıyla İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, bu yıl Halikarnas, İstanbul ve Cumhuriyet kupaları olmak üzere 3 ayrı etapta düzenlenecek.

Yarışlar Bodrum etabıyla başlıyor. 20 Mayıs günü "Coğrafi Rota Yarışı"nda tüm ekipler, Bodrum'un en güzel kıyılarında yarışacaklar. 21 Mayıs günü ise en zorlu parkur olan açık deniz yarışı başlayacak. Ekipler, sınıflarına göre Rodos ve Simi adasının etrafında dönerek Yalıkavak Marina'ya dönecekler. Denizde birkaç gün sürmesi beklenen büyük mücadelenin ardından kazananlar 25 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

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Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Bodrum’da başlıyor
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