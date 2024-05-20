Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışlarının startı verildi

Bodrum'da yelken tutkunlarının buluşma noktası olan ve 13 ülkeden 26 ekip ve 300'den fazla sporcunun katıldığı Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Halikarnas Kupası etabının startını Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık verdi. Vali Akbıyık yarışmacılara telsizden "Yarışlar boyunca tüm sporcularımıza başarılar dilerim. Rüzgarınız kolayına, pruvanız neta, bahtınız açık olsun" diyerek" Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Halikarnas Kupası etabını Yalıkavak açıklarından başlattı. 250 deniz milinin üzerinde gerçek bir açıkdeniz mücadelesi yaşanacak yarışta hem orsa hem de pupa ayakları olan Halikarnas Kupası, cennet Muğla'mızın mavi ile yeşilin buluştuğu koylarıyla ilimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

Ekipler sınıflarına göre Rodos Adası'nı ve Simi Adası'nı dönerek tekrar Yalıkavak Marina'da finiş verecekler. Halikarnas Kupası'nın takdim edileceği ödül töreni ise 25 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Muğla Valiliği'nin katkılarıyla İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, bu yıl Halikarnas, İstanbul ve Cumhuriyet kupaları olmak üzere 3 ayrı etapta düzenlenecek.

"Coğrafi Rota Yarışı"nda tüm ekipler, Bodrum'un en güzel kıyılarında yarışacaklar. 21 Mayıs günü ise en zorlu parkur olan açık deniz yarışı başlayacak. Ekipler, sınıflarına göre Rodos ve Simi adasının etrafında dönerek Yalıkavak Marina'ya dönecekler. Denizde birkaç gün sürmesi beklenen büyük mücadelenin ardından kazananlar 25 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.