Haberler Yaşam Haberleri Cumhurbaşkanlığı Türk Müziği Korosu, sezon açılış konserini AKM'de verecek
Giriş Tarihi: 15.9.2022 13:38

Cumhurbaşkanlığı Türk Müziği Korosu, sezon açılış konserini AKM'de verecek

Cumhurbaşkanlığı Türk Müziği Korosu, 2022-2023 sezonu açılış konseri "Kar-ı Müşterek" ile 18 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahne alacak.

AA

Korodan yapılan açıklamaya göre, Türk müziği klasikleri arasında hikayesiyle de özel bir yere sahip olan ve 19. yüzyılda Batı müziği ile ilk etkileşme örneklerinden biri olarak sayılabilecek rast makamındaki "Kar-ı Müşterek", bestekar Dede Efendi ile dönemin devlet adamlarından Reisülküttap Mahmud Raif Efendi'nin ortak imzasını taşıyor.

"İngiliz Mahmud" olarak da bilinen Raif Efendi, Londra sefaretinde başkatipliği sırasında davet edildiği bir konserde çalınan bir eserin aklında kalan laytmotifini İstanbul'a dönüşünde dostu Dede Efendi'ye aktarır. Dede Efendi, rast-1 cedid makamında bestelediği karın son kısmına Raif Efendi'den duyduğu ezgileri yerleştirerek esere "Kar-ı Müşterek" adını vermiştir.

Konserin birinci bölümünde "Kar-ı Müşterek"in devamında 19. yüzyılda bestelenen rast makamındaki eserlerden örnekler icra edilecek. İkinci bölümde ise solist segah makamında ve 20. yüzyılın ilk yarısında bestelenmiş eserlerden örnekler sunacak.

Konserde koronun son kısımda icra edeceği eserler ise hicaz makamında olacak.

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Cumhurbaşkanlığı Türk Müziği Korosu, sezon açılış konserini AKM'de verecek
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