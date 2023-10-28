Cumhuriyet’i korumak sizin vazifeniz

Görevi başındayken 2004 yılında hayatını kaybeden ve ölümü kentte büyük üzüntüye neden olan Edirne Valisi Fahri Yücel, PTT AŞ tarafından 2002'de düzenlenen "Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında, dönemin Merkez İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi Erçin Çeşme'ye 2023 yılında iletilmek üzere mektup yazdı. Mektup, Çeşme'nin 23 Nisan 2002'de Yücel'in makam koltuğuna oturduğu gün, 21 yıl sonra kendisine gönderilmek üzere PTT AŞ görevlilerince teslim alındı. Geçen 21 yılın ardından mektup, Çeşme'nin Edirne'deki eski adresine götürüldü. Komşularının haber vermesi üzerine yıllardır beklediği mektubun geldiğini öğrenen Çeşme, yaşadığı İstanbul'dan eşi Ayça Kibar Çeşme ile kente gelerek mektubu Selimiye Şubesi'nden teslim aldı.Mektubu büyük bir heyecanla açıp okuyan Çeşme, merhum Vali Fahri Yücel'in yazdıkları karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Yücel, Çeşme'ye yazdığı 23 Nisan 2002 tarihli mektupta şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Posta İdaresinin '2023'e mektup var' kampanyasının başlatıldığı bu gün, senin bu makamda oturman geleceğimizin aydınlık bir göstergesidir. Bu onurlu görevin sorumluluğu ve güçlükleri çok fazladır. Edirne'mizi bir Avrupa şehri yapmak, bulunduğu coğrafi konuma uygun, modern bir şehir görünümü kazandırmak için, geleceğin büyükleri olan sizlere de çok iş düşmektedir... Sevgili Erçin, Cumhuriyet'i korumak ve yüceltmek için üzerinize düşen görevlerin bilinciyle, ülkemize, topluma, çevrene ve kendine yararlı bir birey olarak 2023'te isteğine, yeteneğine, çalışmalarına ve başarılarına uygun mevkilerde olmanı diler, gözlerinden öperim." AA