Haberler Yaşam Haberleri Cumhuriyet’in 100’üncü yılı onuruna verilen konser dinleyenleri büyüledi
Giriş Tarihi: 30.10.2023 11:10 Son Güncelleme: 30.10.2023 11:19

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı onuruna verilen konser dinleyenleri büyüledi

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Lefkoşa Büyükelçiliği’nin, Cumhuriyetin 100’üncü yılı onuruna düzenlediği Allegra Ensemble konseri, KKTC devlet protokolünü buluşturan büyük bir katılımla Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Cumhuriyet’in 100’üncü yılı onuruna verilen konser dinleyenleri büyüledi

Dinleyenleri büyüleyen konser, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılıç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç başta olmak üzere devlet protokolünü bir araya getirdi.

Allegra Ensemble'nin; türkü, tango, klasik caz parçalarının yanı sıra birçok farklı müzik türünden seçtikleri zengin bir repertuar ile sanatseverlerin karşısına çıktığı konsere halk da büyük ilgi gösterdi. Cumhuriyet kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen konserde, dünya müziğinin farklı renkleri klasik batı müziği enstrümanları eşliğinde dinleyicilerle buluştu.

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Cumhuriyet’in 100’üncü yılı onuruna verilen konser dinleyenleri büyüledi
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