Cumhuriyet’in 100’üncü yılı onuruna verilen konser dinleyenleri büyüledi

Dinleyenleri büyüleyen konser, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılıç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç başta olmak üzere devlet protokolünü bir araya getirdi.

Allegra Ensemble'nin; türkü, tango, klasik caz parçalarının yanı sıra birçok farklı müzik türünden seçtikleri zengin bir repertuar ile sanatseverlerin karşısına çıktığı konsere halk da büyük ilgi gösterdi. Cumhuriyet kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen konserde, dünya müziğinin farklı renkleri klasik batı müziği enstrümanları eşliğinde dinleyicilerle buluştu.