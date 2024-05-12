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Giriş Tarihi: 13.5.2024

Çuval cinayetine ağır müebbet

Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ
Çuval cinayetine ağır müebbet
İstanbul Bayrampaşa'da geçen yıl 23 Haziran'da Mehmet K. alacaklısı Birol Y.'nin iş adresine gitti. İkili arasında çıkan tartışmada para bulamayacağını anlayan Birol Y. tüfekle, Mehmet K.'ya ateş etti. Mehmet K. olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Birol Y, işyerinde çalışan Ertan Y. ile cesedi streç film ve battaniyeye sarıp, civardaki içinde demir bulunan çuvalın içine sakladı. Mehmet K.'dan haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Ekipler yaptıkları çalışmanın ardından cesedin yerini tespit etti. Olay yerinden kaçan şüpheli 2 gün sonra karakola giderek teslim oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatırken, şüpheliler hakkında dava açıldı. Şüpheli Ertan Y. hakkında "Tasarlayarak Öldürme" suçu kapsamında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.
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Çuval cinayetine ağır müebbet
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