Cüzdan çalan damada kayınvalide şikayeti

İstanbul Çekmeköy'de yaşayan Dursun Ç., boşanma sürecine girdiği eşiyle 3 yıl önce evleri ayırdı. O süreçte cezaevine giren eşi, evin anahtarını annesine verdi. Cezaevindeki kızına eşya götürmek için ikametine giden Hatice A. çıkarken cüzdanını evde unuttu. Bir süre sonra kızının evine döndüğünde içinde 4 bin 400 lira nakit para olan cüzdanını bulamadı. Aynı gün kendisini damadı Dursun Ç. arayıp eve girdiğini ve eşyalarını toplayıp taşıdığını söyledi. Bulamadığı cüzdanını damadına soran ama "bilmiyorum" yanıtını alan kadın karakola giderek damadından şikâyetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı damat Dursun Ç. hakkında kayınvalidesinin cüzdanını çaldığı iddiasıyla soruşturma başlattı.