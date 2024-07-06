Dağdan düşen kaya Deniz’i hayattan kopardı

Tunceli- Erzincan karayolu Zagge mevkisinde O.T. (36) yönetimindeki otomobilin üzerine dağdan kopan kaya parçası düştü. Kaya parçası, ön camdan içeri girdi. Otomobildeki 3 kişi yaralanırken, sürücü yaralı halde olay yerine 200 metre uzaklıktaki restorana ulaşıp, oradakilerden yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin otomobilde yapılan incelemede ön koltuktaki Deniz Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü O.T. ile arka koltuktaki A.K. (20) ise ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan A.K.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.