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Giriş Tarihi: 29.1.2023 22:34 Son Güncelleme: 29.1.2023 22:57

Dağdan kurtardığı oğlunu evlendirdi

Diyarbakır’da evlat nöbeti başlatan ailelerden biri olan Ayşegül Biçer, dağdan kurtardığı oğlu Mustafa Biçer’i evlendirdi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Dağdan kurtardığı oğlunu evlendirdi

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anne Ayşegül Biçer'in oğlu 16 yaşında iken 2019 yılında kandırılarak dağa kaçırıldı. Kanser hastası anne Ayşegül Biçer ve eşi Rauf Biçer Hacire Akar'dan sonra HDP il binası önünde evlat nöbetinin ateşini yaktı.

Anne Biçer alilerin de destek verdiği evlat nöbeti sayesinde 2021 Temmuz ayında oğlu Mustafa'yı PKK'nın elinden kurtardı. İki yıl sonra kavuştuğu oğlunu askere gönderen anne Biçer, bugün ise oğlu Mustafa Biçer'i yaptığı düğün ile evlendirdi. Tek erkek çocuğunu Şevin Gençer ile evlendiren anne Ayşegül Biçer, "Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde tüm çocuklarımızı dağdan kurtarıp böyle dizinler yapacağız. Gelin siz de teslim olun benim yaşadığım mutluluğu sizde annelerinize yaşatın" dedi. Çok mutlu bir gün yaşadıklarını belirten anne Biçer, "Bu gurur ve mutluluk tüm Diyarbakır anneleri ve babalarına aittir" ifadelerini kullandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri/Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, AK Parti Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile evlat nöbeti tutan aileler de düğüne katılarak Biçer ailesini mutlu gününde yalnız bırakmadı.

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Dağdan kurtardığı oğlunu evlendirdi
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