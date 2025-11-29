Dağlık alanda kalp krizi geçiren çoban kurtarıldı: Hava ambulans ile hastaneye kaldırıldı!

Ilgın ilçesi Avdan Mahallesi kırsalında çobanlık yapan Kadir Bulut, hayvanları otlatırken aniden başlayan şiddetli göğüs ağrısıyla yere yığıldı. Cep telefonundan aradığı 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyen Bulut'un bulunduğu bölgeye, hava ambulansı gönderildi.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bulut, hava ambulansıyla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadir Bulut, burada 10 dakika içerisinde anjiyo oldu. Genel durumunun iyi olduğu öğrenilen Bulut'un, yoğun bakımda tedavisi sürüyor.