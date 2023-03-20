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Giriş Tarihi: 20.3.2023 10:13 Son Güncelleme: 20.3.2023 10:55

Yeni aldığı ev kızına ve torununa mezar oldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem “Asrın felaketi” olarak adlandırıldı. Depremin ardından 11 şehirde yıkımlar meydana geldi, on binlerce kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş’ta doğup büyüyen Şevket Çetindoğan’ın (65) 3 çocuğundan ikisi enkazdan çıkarılarak kurtarıldı. Ancak 38 yaşındaki kızı Meltem Çetindoğan ile 18 yaşındaki torunu Esma, Ebrar Sitesindeki enkazından bir hafta sonra ölü olarak çıkarıldı. Şevket Çetindoğan yaşadıklarını SABAH'a anlattı...

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Yeni aldığı ev kızına ve torununa mezar oldu

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 11 şehirde yıkımlar yaşanırken, on binlerce kişi hayatını kaybetti. Binaların enkazlarında acı hikayeler kaldı. Kahramanmaraş'taki depremde 3 çocuğundan birini ve torununu kaybeden Şevket Çetindoğan yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞMADIM"

Depremin ilk günü yaşadıklarını anlatan Şevket Çetindoğan (65), "Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığımız için anlatması bile çok zor. Ben deprem sallanmaya başlayınca kıyamet oluyor sandım. O sarsıntı, o şiddet unutulacak gibi değil. Böyle bir şeyle daha önce karşılaşmadım" dedi.

"KIZIM VE DİĞER TORUNUMUN CENAZELERİ 7 GÜN SONRA ÇIKTI"

Ebrar Sitesinde yaşayan kızı Meltem Çetindoğan (38) ve torunu Esma'nın (18) cenazelerinin 7 gün sonra enkazdan çıkarıldığını kaydeden Çetindoğan, "Küçük torunum Rabia ilk gün Ebrar Sitesinden 6 saat sonra kurtarıldı. Birisinin kolundan tutmuş, 'Beni kurtarın' diye yalvarmış. Şu anda sağlık durumu iyi. Kızım Meltem ve torunum Esma'yı 7 gün sonra Ebrar Sitesi enkazından ölü olarak çıkardık. Ne olacağımız belirsiz, şu anda çadır kentte kalıyoruz. Konteynır için başvuru yaptık, bekliyoruz. Sağ olsunlar devletimiz yanımızda. Bize hizmet ediyorlar, yemekleri çok güzel. Banyomuz, çamaşırhanemiz her şeyimiz var. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Kocabaş Sitesinde yaşadıklarını belirten Çetindoğan, 16 bloklu sitede 15 katlı iki tane binanın yıkıldığını ve kendi apartmanlarının ise ağır hasar aldığını söyleyerek, "Sitede 100'den fazla insan öldü. Evde eşim ve torunum vardı. Biz deprem bitene kadar bekledik, daha sonra aşağı indik. Kıyameti yaşıyoruz sandık, film sahnelerinden alıntı sahneler gibiydi. Oturduğum apartman yıkılacak, 5 yıllık bir binaydı ve borcu daha bitmemişti. Bir yıl daha borcum vardı. Borcunu ödemeden yıkıldı evimiz" diye konuştu.

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Yeni aldığı ev kızına ve torununa mezar oldu
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