Daha iyi bir gelecek için “İleri dönüşüm sergisi” Kalyon Kültür’de tasarım severlerle buluştu

Kurulduğu ilk günden itibaren insana ve topluma fayda sağlamaya odaklanan Kalyon Holding, gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakma sorumluluğuyla projeler geliştirmeyi, toplumda farkındalık oluşturmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda Kalyon Holding, Home Art iş birliğinde dünyamızdaki kısıtlı kaynakları bilinçli tüketme düşüncesini temel alan 'İleri Dönüşüm Sergisi'nin ön gösterimi Kalyon Kültür'de gerçekleştirildi. 'İleri Dönüşüm Sergisi' için, alanlarında profesyonel mimar ve tasarımcılar ikonik yerel objeleri, inşaat malzemelerini ve artık neredeyse hiç kullanılmayan nesneleri kullanılabilir eşyalara dönüştürdüler. Bu çalışmalar arasından 20 seçki Kalyon Kültür'de, küratörlüğünü Ceren-Irmak Arkman'ın, proje koordinatörlüğünü Gülderen Tumba'nın üstlendiği 'İleri Dönüşüm Sergisi'nde yer aldı. Sergiye Kalyon Holding Yönetim Kunulu Başkanı Cemal Kolyoncu'nun eşi Reyhan Kalyoncu ve oğlu Murat Han Kalyoncu ve birçok seçkin davetli katıldı.

Toplumsal gelişime katkıda bulunma yönünde, doğaya ve doğanın tüm canlılarına duyarlılık bilincini merkezine alan Kalyon Holding, Home Art iş birliğinde hayata geçirdiği 'İleri Dönüşüm Sergisi'ni gezen Reyhan Kalyoncu: "Çevre için yapılan bu sergi çok anlamlı. Katma değerleri büyük farklı düşünce ve tasarımlara destek verdiğimiz için mutluyum. Sandalyelerin, kahve cezveleri ile yapılan askıların pimaş boruları ve inşaat araç gerekçeleri ile yapılan tasarımlar geri dönüşüm için çok anlamlı ve güzel olmuş" dedi.





BADE ERKON: "HERŞEYİN İKİNCİ BİR ŞANSI HAKETTİĞİNİ GERİ DÖNÜŞÜMLE ANLATTIM"



Pimaş borularını kullanıp renklendirerek lambaya dönüştüren iç mimar Bade Erkon, "Hayatımızda var olan ve evlerde inşaatlarda kullanılan pimaş borularını renklendirerek ve şekillendirerek geri dönüşümle aydınlatma lambasına dönüştürdüm. Bu tasarımla her şeyin ikinci bir şansı hakettiğini düşünerek geri dönüşüme katkıda bulunabileceğini anlatmak istedim"

Pimaş borularını kullanıp güzel ve estetik bir koltuk tasarlayan Şeyda Demirburan, "Ben seramik tasarımcıyım. Bu tasarımımımda pimaş borularını kullanarak bunu ahşapla buluşturup geri dönüşümle koltuk haline getirdim. Hem estetik hem de geri dönüşüme katkı sağladım" dedi.

CEZVELİKTEN ASKILIK TASARLADI

Cezve ve askılık tasarlayan Yüksek iç Mimar Yunus Emre Boz: "Kahve cezvesinin pişirme işlevinden ziyade formundan ve şeklinden yola çıkıp yeni bir işlev kazandırmak istedim. Kahve cezveleri ile askılık, anahtarlık ve dairesel sehpa tasarladık. Ofislerde ve evlerde rahatlıkla kullanılabilecek geri dönüşümlü ürün oldu" dedi.

GEZEGENİN KISITLI KAYNAKLARININ TASARUFLU KULLANILMASI HEDEFLENDİ

Sergi ile tasarımcıların , sürdürülebilir bir yaşam için kaynakları tüketmeden dönüştürüp, gelecekte de kullanılabilecek tasarım ürünleri ortaya çıkarılabileceğini göstermek ve gezegenin kısıtlı kaynaklarının bilinçli tüketilmesi konusunda farkındalık oluşturulmayı hedefledikleri kaydedildi.

TASARIM DÜNYASINA DA KATKI SAĞLIYOR

Home Art dergisinin tasarımcı, mimar ve sanatçılara belli bir ürün vererek farklı bakış açılarına sahip zekâ ürünü tasarımlara imza atılmasını sağladığı bu proje, ülkemizde tasarımın gelişmesine katkıda bulunmak anlamında da önemli bir yere sahip.

TASARIM SERGİSİ YURDUN FARKLI NOKTALARINDA SANAT VE TASARIM SEVERLERE ULAŞACAK

Gelecek nesilleri mevcut hammaddeleri idareli kullanmaya, bir şeyi atmadan önce bir daha düşünmeye, israf etmek yerine değerlendirmeye yönlendirecek 'İleri Dönüşüm Projesi'nin ilk ayağı olan bu sergi, daha geniş bir ürün seçkisi ile Türkiye'nin farklı noktalarında da sanat ve tasarım severlere ulaşacak.



SERGİ 31 AGUSTOS TARİHİNE KADAR HERGÜN ZİYARET EDİLEBİLECEK

'İleri Dönüşüm Sergisi' için, alanlarında profesyonel mimar ve tasarımcılar ikonik yerel objeleri, inşaat malzemelerini ve artık neredeyse hiç kullanılmayan nesneleri kullanılabilir eşyalara dönüştürdüler. Bu çalışmalar arasından 20 seçki Kalyon Kültür'de, küratörlüğünü Ceren-Irmak Arkman'ın, proje koordinatörlüğünü Gülderen Tumba'nın üstlendiği 'İleri Dönüşüm Sergisi'nde yer alacak. Sergi, Kalyon Kültür - Taşkonak, Meşrutiyet Mahallesi, Şair Nigar Sk. no: 11, Nişantaşı binasında 31 Ağustos'a kadar haftanın her günü 10.00 - 22.00 saatleri kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.