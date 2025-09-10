Dalaman’da ormanı ateşe veren 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde otobüs terminali yakınındaki ormanlık alanda kasıtlı olarak yangın çıkarıldığı ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Tanıklar, 2 kişinin ormanlık alanda ateş yaktığını, alevleri alkol dökerek büyüttüklerini ve bu anları cep telefonlarıyla kaydettiklerini ifade etti. Şüphelilerin, olayın ardından 48 ASY 266 plakalı bir motosikletle bölgeden uzaklaştıkları belirtildi. Tanıkların sunduğu görüntüler ve verdikleri plaka bilgisi üzerinde yapılan incelemede, plakanın yanlış olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada ormanda ateş yakıp, yangın çıkardıkları anları cep telefonuyla görüntüleyen 2 kişinin kimlikleri belli oldu. Gözaltına alınan D.A.T., ile H.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.