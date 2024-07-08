Dalgalar 2 arkadaşı hayattan kopardı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan Ertuğrul Kubilay (36) ve Mustafa Özdemir, (40), önceki gün hafta sonunu değerlendirmek için Kocaeli'nin Kandıra ilçesine geldi. Burada Bağırganlı sahilinde denize giren 2 arkadaş, bir süre sonra dalgalar arasında çırpınmaya başladı. Olayı gören kıyıdaki vatandaşların ihbarıyla gelen jandarma, sahil güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, Kubilay ile Özdemir'in cansız bedenlerine ulaştı. Sudan çıkarılan cenazeler, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde toprağa verildi. İstanbul Şile'de ise Sofular Plajı'nda denize giren Pendik İTO Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Memduh Alparslan Cıngıloğlu boğuldu.