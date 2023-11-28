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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Dalgaların fotoğrafını çekerken canından oluyordu

Dalgaların fotoğrafını çekerken canından oluyordu
Trabzon'un Araklı ilçesinde dün sahilde cep telefonu ile fırtınada dalgaları çekmeye çalışan 17 yaşındaki Ayaz Ali Kethüda, dalgalara kapılmaktan son anda kurtuldu. Kethüda, sosyal medyada resim ve görüntü paylaşmak için arkadaşı ile birlikte fırtınada dalgaları çekmeye Araklı ilçe sahiline gitti. Bir anda gelen dalga ile dengesini kaybederek yere düşen Kethüda dalgalara kapılmaktan güçlükle kurtuldu. O anları çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Bir berber dükkânında çırak olarak çalışan Ayaz Ali Kethüda, yaşadığı o korku dolu anları şöyle anlattı: "Video çekerken ayaklarım birden yerden kesildi. Dalga vurunca takla attım. Az kalsın suya kapılacaktım."

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Dalgaların fotoğrafını çekerken canından oluyordu
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