Daltonlar cinayetinden Casper’lar çıktı

İspanya'da, Daltonlar çetesi yöneticilerinden Caner Koçer'i öldüren saldırganlardan birinin, Casper çetesinin önemli üyelerinden Burak Bulut olduğu ortaya çıktı. İstanbul Bağcılar'da işlediği bir dizi suçtan sonra İspanya'ya kaçan Daltonlar çetesinin yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya'nın sahil kentlerinden Malaga'da akrabalarıyla kiraladığı bir evde yaşıyordu. Kırmızı bültenle aranan Koçer, 3 Ağustos'ta bir başka sahil kenti Torrevieja'da restoran ve kafelerin bulunduğu bir caddede tek başına yürürken 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kafasına bir, vücudunun çeşitli yerlerine de 5 kurşun isabet eden Koçer öldü. Fransa plakalı bir araçla kaçan 3 saldırgan, polis tarafından silahlarıyla birlikte yakalandı.Emniyette konuşmama hakkını kullanan 3 saldırgandan birinin, Avrupa'da faaliyet gösteren Casper çetesinin önemli üyelerinden Burak Bulut olduğu belirlendi. Diğer iki saldırganın ismi ise açıklanmadı. Saldırganların, 27 Temmuz'da Fransa'dan çaldıkları bir otomobilin plakasını aynı model bir aracın plakası ile değiştirerek İspanya'ya girdikleri, olaydan birkaç gün önce ise Malaga'nın Estepona kasabasındaki bir süpermarketin otoparkındaki başka bir çatışmaya katıldıkları belirlendi. Burak Bulut'un da aralarında bulunduğu 3 saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daltonlar ve Casper'lar, TikTok'ta gençleri ağlarına düşüren "yeni nesil suç örgütleri" arasında yer alıyor.