Daltonlar Çetesi’ne operasyon! 5 kişi yakalandı: İş yeri kurşunlayıp haraç istemişler!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; iş yeri kurşunlama olaylarına karışan üç kişiyi eş zamanlı operasyonla yakaladı. Esenyurt İlçesi'nde baskın düzenlenen bir adreste bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Üç şüphelinin eylem hazırlığında oldukları tespit edildi. Üç şüpheliyi azmettirdiği ve yönlendirdiği tespit edilen M.C.A. ve T.Ü. de yakalandı. 20 Ağustos'ta Büyükçekmece İlçesi'nde bulunan bir restoranın kurşunlanması olayında tetikçinin T.Ü., motosikleti kullanan kişinin ise yakalananlar arasında bulunan Ü.Y. olduğu saptandı. Gözaltına alınan ve Daltonlar Suç Örgütü Üyesi oldukları iddia edilen beş şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri sürüyor.