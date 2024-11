‘Daltonlar’ın lideri Rusya’dan istendi

İnterpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından "Kırmızı Bülten" ile aranırken Rusya'nın Başkenti Moskova'da yakalanarak tutuklanan Daltonlar' adlı suç örgütünün firari lideri "Can Dalton" kod adlı Berat Can Gökdemir (27) hakkında yeni bir gelişme yaşandı.Gökdemir hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamenin detaylarını içeren bir yazı, Rus adli makamlarına gönderildi. Gökdemir'in 32 yıl hapsi talep edilen iddianameyi kabul eden İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan tarafından Gökdemir'in iadesi istendi. Rus resmi makamlarına gönderilen iade yazısında şüphelinin yargılandığı suçların siyasi, askeri veya mali nitelikte olmadığı vurgulanırken, sanık aleyhindeki deliller de aktarıldı. Yazıda "Söz konusu iddianame ile mahkememizde kamu davası açılmış olup, sanık kaçak olduğu için açılan kamu davası sonuçlandırılamamaktadır" ifadelerine yer verildi. "İç hukukumuzda öngörülen tüm yasal haklara sahiptir" vurgusu yapıldı. Yazıda ayrıca; karıştığı bazı suçlar detaylı bir şekilde anlatılan "Can Dalton" kod adlı Berat Can Gökdemir'in yargılanabilmesi için iadesi rica edilirken, iade kararı için ek bilgi veya belgeye ihtiyaç duyulması halinde talep edilmesi ve süre istenmesi vurgulandı.