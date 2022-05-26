Dalyan’ın Kıvırcık Amerikalısı

Amerika'da sosyal medya uzmanı olarak çalışan Nichole Neary (35) kalıplaşmış hayat tarzını reddederek, Türkiye'ye geldi ve Muğla'nın bir köyüne yerleşti. 4 yıldır Muğla Dalaman'da bir köy evinde yaşayan Amerikalı Neary, hayata sıfırdan başlamaya karar verdi. Eşiyle birlikte yemyeşil ormanın içinde ahşap bir ev yaptı ardından 2 dönümlük arazide, organik tarım yapmaya başladı.

OT TOPLUYOR, ÇİM BİÇİYOR

Topuklu ayakkabılarını çıkartıp çamurlu çizmeleri giymeyi tercih eden Nichole Neary, sabahın erken saatlerinde güne 'merhaba' diyor. Daha sonra 3 kedi ve bir köpeğiyle ilgilenmeye başlıyor ve besliyor. Domatesten kavuna, patlıcandan kiraza kadar her şeyi yetiştiriyor. İnternetten izlediği videolar sayesinde tohumdan fide yetiştiriyor, çapa yapıyor, çim biçiyor ve peyzaj yapıyor. Yaşadığı sade hayatı, "Köyde çok rahat ve yoğun bir yaşamım var" diyerek tanımlıyor. Karadeniz'in yeşil doğasıyla kendisine hayran bıraktığını, en çok zeytinyağlı yemekleri sevdiğini söylüyor.

KÖYDE GİRİŞİMCİLİK BAŞLATTI

Aynı zamanda girişimciliğe soyunan Neary, kıvırcık saçlı bireylerin yaptığı bakım hatalarını fark ediyor ve onlar için çözümler üretmeye başlıyor. 2019'da "Kıvırcık Kızlar Gelsin" adıyla sosyal medyaya giriyor ardından Türkiye'nin ilk kıvırcık saç mağazasını hayata geçiriyor. Mağazasında kıvırcık saçların uyurken kırılmalarına veya günlük hayattan zarar görmelerine karşı koruyan yastık kılıfından boneye, tokadan saten şapkaya kadar pek çok ürün satıyor.

ÇOK BEĞENDİ BİR DAHA DÖNMEDİ

Kariyerini ve diplomasını bırakıp toprağa dönen Nichole Neary, yeni hayatını SABAH'a anlattı: "Amerika'da özel bir şirkette sosyal medya uzmanı olarak çalışıyordum. 4 yıl önce Dalyan'a geldim ve çok beğendim. Birkaç ay sonra taşınma kararı aldım. Burada huzur buldum. Köy hayatına hızla alıştım. Her sabah hayvanlarımla ilgilenirim sonra da biraz podcast dinledikten sonra günlük işlerimi hallederim. Civar köylerdeki arkadaşlarımla bol bol vakit geçiriyorum, genellikle Dalyan'da kahve içmek için buluşuyoruz. Köyde çok rahat ve yoğun bir hayatım var. Şehir hayatının tadına varmak istersem Fethiye'ye arkadaşlarımı ziyarete gidiyorum. Türkiye'ye geldiğim için hiç pişman değilim. 2 yılda bir ülkeme gidiyorum ama hem köy evimin Türkiye'de olması hem de New York'ta daha sık kalma özgürlüğüne sahip olmak benim için ideal olurdu"

BİR PAKETTEN YÜZLERCE PAKETE UZAN MÜCADELE

Amerikalı kadın, köydeki girişimcilik öyküsünü ise şöyle özetliyor: "Kıvırcık kız metodu, Amerika'da çok ilgi gördü ve sosyal medyada bu konu ile ilgili yüzlerce bilgilendirici kanallar oluştu. Bu uygulamadan öğrendiğim ipuçları ve tüyolar sayesinde saçlarım çok fayda gördü. Türkiye'de de bu konu hakkında çok büyük bir boşluk olduğunu fark ettim ve kendi Türkçe kıvırcık kız sayfamı başlatmaya karar verdim. Türkiye'de satılmayan saç bonesi gibi ürünleri yaşadığım yerdeki terzim ile boneler tasarladık. Sadece 1 seçenek ile başlayan saten ürün grubu, daha sonra 4'e yükseldi. Her gün sadece bir kaç ürün satarken günde yüzlerce paket satmaya başladım."