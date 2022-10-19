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Giriş Tarihi: 20.10.2022

Damardan kahramanlar hayatta tutuyor

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Damardan kahramanlar hayatta tutuyor
Doğuştan Akdeniz Anemisi yani talasemi hastalığıyla mücadele eden 46 yaşındaki Erkan Şener'e 7 yaşındayken teşhis konuldu. 39 yıldır vücudu kan üretmediği için her 3 haftada bir kan nakli alarak hayatta kalan Şener'e, şimdiye kadar toplamda 2 bin ünitenin üzerinde kan nakli yapıldı. Yaşamı belirli döngülerde aldığı kan nakline bağlı olan Şener yaşadığı süreci anlatarak kan bağışçılarına seslendi: "Normal bireyler gibi yaşantımızı sürdürüyoruz. Tek farkımız hayatımızı kan nakliyle devam ettiriyoruz. Kimisi ayda 1 kimisi 2 haftada bir, kimisi de benim gibi 3 haftada bir 2 ünite kan nakli yapıyor. Pandemide kan bağışlarının azalmasından sıkıntılar yaşamaya başladık. Türk Kızılay ve Kanser Savaşçıları Derneği'nin 'Damardan Kahramanım Olur Musun?' kampanyası çok önemli. Bu bir ilaç değil, alternatif bir yolu yok."
İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Kanser Savaşçıları Derneği Kurucu Eş Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner "Talaseminin kesin tedavisi kemik iliği naklidir. Talasemi ve kanser hastaları tüm kan nakillerinin yüzde 30-35'ini oluşturuyor. Herkesin kan bağışlaması, düzenli olarak kana ihtiyaç duyan hastalar için hayat kurtarıcı" dedi.

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Damardan kahramanlar hayatta tutuyor
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