Haberler Yaşam Haberleri Damat dehşeti: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini kurşunladı
Giriş Tarihi: 18.11.2022

Damat dehşeti: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini kurşunladı

Damat dehşeti: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini kurşunladı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde damadının pompalı tüfekle vurduğu kadın ile oğlu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Dilek Mahallesi'nde yaşayan ve eşi Salih G. ile tartışan Ömür G, babası Veysel G'nin evine gitti. Eşiyle görüşmek için kayınpederinin evine gelen Salih G, iddiaya göre görüşmesine izin verilmeyince evine giderek pompalı tüfeğini aldı. Kayınpederinin evinin önüne dönen Salih G, bahçede tartıştığı kayınvalidesi Nergis G. (63) ile kayınbiraderi Kemal G'ye (38) tüfekle ateş etti ve kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunun olay yerinde öldüğünü belirledi.Jandarma ekipleri, Salih G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Damat dehşeti: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini kurşunladı
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