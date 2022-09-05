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Giriş Tarihi: 5.9.2022 06:21

Damat eğlencesinde 'gürültü uyarısı' yapan polise saldırı: 10 gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta gece geç saatlerde  damat eğlencesi yapmaya devam eden alkollü 50 kişilik grup, kendilerini uyaran polis ekiplerine saldırdı. Takviye gelen polis ekiplerinin biber gazı kullanarak müdahale ettiği olayın ardından 10 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Damat eğlencesinde ’gürültü uyarısı’ yapan polise saldırı: 10 gözaltı

Olay, saat 00.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Meriç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre düğünden önce damadın evinin önünde toplanarak içkili eğlence yapan arkadaşları gece saatlerinde yüksek sesli müzik dinlemeye devam etti. Durumdan rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi yaklaşık 50 kişilik grubu dağılmaları konusunda uyardı.

Uyarıya rağmen dağılmayan grup, kendilerine müdahale eden polis ekibine saldırdı. Polisin destek istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Takviye gelen polis ekiplerinin biber gazı kullanarak müdahale ettiği alkollü gruptan 10 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayda yaralanan olmazken gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Damat eğlencesinde 'gürültü uyarısı' yapan polise saldırı: 10 gözaltı
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