Kızını öldüren damadını vurdu

Aksaray'da yaşayan Fadimana Ok (26), kendisine şiddet uygulayan ve aralarında geçimsizlik bulunan 2 çocuğunun babası Recep Ok'u (30) terk ederek, babasının evine döndü. Ardından da boşanma davası açtı. Boşanmak istemeyen Recep Ok ise önceki akşam eşiyle konuşmak istedi. Eşi kabul etmeyince de otomobiliyle evin önüne gidip beklemeye başladı. Bir süre sonra eşinin, babası Mehmet Avşar ile dışarıya çıktığını gören Recep Ok, aracından inip genç kadına ateş açtı.Recep OkBunun üzerine Mehmet Avşar da üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp damadına ateş açtı. Fadimana ve Recep Ok kanlar içinde yere yığılırken Mehmet Avşar ise kaçtı.Mehmet Avşarİhbar üzenine olay yerine gelen ekipler, yaralı çifti ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak ağır yaralı olan Fadimana Ok, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan Recep Ok'un da hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan Mehmet Avşar'ı, arkadaşına ait evin çatı katında yakaladı.