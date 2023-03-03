Damla hemşirenin VHL sendromu tedavisi için 116 bin euro gerekli

'ORGAN KAYIPLARI YAŞAMAK İSTEMİYORUM'

İlaç tedavisinin olmaması durumunda, ameliyatta çoklu organ kaybı yaşayacağını anlatan Badur, "Hastalık tanısı koyulduğundan bugüne kadar 3 yıl geçti ve bu süreçte pankreasımın durumu iyice kötüleşti. Şu an pankreasımın durumunun kanserden bir adım önce olduğu söyleniyor doktorlar tarafından. Ameliyat önerdiler ilk başta ve bu ameliyatta pankreasımla birlikte dalak, safra kesesi gibi çoklu organ çıkarımları yapıyorlarmış. Bu kadar organ kaybı yaşamak istemiyorum, hastalığın tedavisi varken. İyileşebilecek duruma gelebilecekken ilacımın tedavisini istiyorum. Bunun için yardım kampanyası başlattık, herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.

'EŞİMDEN YARDIM ALIYORUM'

Meslektaşı eşi Serhat Badur'un kendisine yardımcı olduğunu, bir an önce sağlığına kavuşmak istediğini dile getiren Badur, "Günlük yaşam aktivitelerimi yaparken çok zorlanıyorum. Eğilip, kalkmaktan tutun, ayakkabı bağcığını bağlamakta bile çoğu zaman eşimden yardım alıyorum. Çok ciddi ağrılarım oluyor. Bu, beni zorluyor. Bu ilacın bana iyi geleceği, doktorlar tarafından reçete edildi. Herkesin desteğine ihtiyacım var, bu ilacı karşılayacak maddi durumum yok. İlacın yurt dışının geliş maliyeti 2,3 milyon lira civarında. Bu miktarın toplanması için desteğinize ihtiyacım var. Lütfen, beni bu konuda yalnız bırakmayız. Ben bu ülkenin hemşiresiyim, mesleğimi en iyi şekilde yapıp, hem devletime hem milletime faydalı olmak istiyorum" diye konuştu.