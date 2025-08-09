YÖK Hukuk Fakültesi başarı sıralamasını 100 bine düşürmüştü: Danıştay kararını açıkladı!

Yükseköğretim Genel Kurulu, 2025-YKS'den itibaren hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması şartını 100 bin olarak belirlemişti. Bu düzenleme, 6 Şubat 2025'te ÖSYM tarafından yayımlanan 2025-YKS Kılavuzu'na da yansıtılmıştı.

DANIŞTAY'A DAVA AÇILDI

Hukuk fakülteleri için uzun süredir uygulanan 125 bin başarı sıralaması barajı, 2023-2024 döneminde de aynen devam etti. 2024-YKS'ye hazırlanan öğrenciler de bu durumu esas alarak programlarını oluşturdu ve çalışmalarını sürdürdü. Ancak Şubat 2025'te, sınava sadece dört ay kala, YÖK'ün barajı 100 bine düşürmesiyle karar Danıştay'a götürüldü.

DANIŞTAY YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

Danıştay Sekizinci Dairesi, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 30 Ocak 2025 tarihli kararı üzerine açılan davada yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Kararda, "Yüksekögretim Genel Kurulu tarafından alinan 30 Ocak 2025 tarih ve 2025.1.3 sayılı kararın "...2025 YKS'den geçerli olmak üzere..." kısmı ile ÖSYM tarafindan 06 Şubat 2025 tarihinde yayınlanan 2025-YKS kılavuzundaki hukuk fakültelerine yerleştirme işlemlerine esas alınan başarı sıralamasının 100 bin olarak belirlenmesi işlemi yönünden yürütmenin durdurulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir" denildi.

YÖK: DANIŞTAY KARARI UYGULANACAK

Danıştay'ın kararıyla 2025-YKS'de hukuk fakültelerine yerleştirmede esas alınan 100 bin başarı sıralaması şartının hukuka uygun olmadığına karar verilmiş oldu. 100 bin sıralamasının bu sene uygulanmasıyla ilgili YÖK kaynakları Danıştay kararının uygulanacağını, 125 bin sıralama şartının bu yıl uygulanmayacağını belirtti.