Darp etti, bağladı, evi ateşe verdi

İstanbul Ataşehir
'de ocak ayında bir binanın 14'üncü katında çıkan yangını söndürmeye giden ekipler, koli bandıyla bağlı bir kadına ulaştı. Olayın ardından kadına şiddet kâbusu çıktı... İddialara göre eski sevgili Emre Y
. (34), Alev Ş
.'nin (31) ellerini, ayaklarını ve ağzını koli bandıyla bağladı. Yetmedi, evini ateşe verdi ve çekti gitti. Genç kadının bu olaydan sadece 9 gün önce Emre Y.'den darp, tehdit ve hakarete uğradığı gerekçesiyle şikâyetçi olduğu belirlendi. Şüpheli, tehdit ve darp suçlamasını kabul etmese de savcılık "Hakaret iddiasını kabul ederek kısmen olayı kabul etti. Tehdit ve yaralama suçlarını işlediğine dair yeterli şüphe oluştu" vurgusu yaptı. Zanlı, Alev Ş.'yi koli bandıyla bağlayıp evini yaktığı iddiasıyla serbest kalsa da, bu olaydan kısa süre önce genç kadına yine korkunç yaralar açan Emre Y. hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.