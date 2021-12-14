Darülaceze’nin kovidsavar meleği Filiz Tırtır, SABAH’a konuştu

Dünyayı iki yıldır kasıp kavuran koronavirüs pandemisinde 5 milyon 320 bine yakın kişi hayatını kaybetti. ABD'de 10 ölümden 8'i 65 yaş ve üstünde olurken, Avrupa'da ise tüm ölümlerin yüzde 30-60'ını yaşlı nüfus oluşturdu. Pandeminin ilk döneminde İtalya başta olmak üzere pek çok ülkede yaşlılar adeta ölüme terk edildi. Buna karşın Türkiye'nin yaşlıları her dönemde güvenilir ellerde oldu. Darülaceze gibi çok özel misafirleri barındıran bir kurum için bu süreç çok daha hassastı.