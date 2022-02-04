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Giriş Tarihi: 4.2.2022 22:58 Son Güncelleme: 5.2.2022 00:06

Datça'da turizm sezonu öncesi sağlık hizmetleri güçlendirildi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Datça’da turizm sezonu öncesi sağlık hizmetleri güçlendirildi

Turizm sezonu öncesi Datça’da sağlık hizmetleri güçlendirildi. Datça Devlet Hastanesi'nin hemodiyaliz kapasitesi yükseltildi, yoğun bakım servisi 1. seviye olarak planlandı.

Turizm sezonu öncesi Datça'da sağlık hizmetleri güçlendirildi. Datça Devlet Hastanesinin hemodiyaliz ve yoğun bakım servisinin kapasitesi yükseltildi.

Hastane bünyesindeki hemodiyaliz kapasitesi 10+1 seviyesine çıkarıldı. Ayrıca Datça'nın önemli eksikliklerinden yoğun bakım servisi de de 4 yataklı, 1. seviye olarak planlandı. AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Datça'daki sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi. Datça'nın sağlık hizmetlerinin güçlendirildiğini aktaran AK Parti'li Demir, "Datça'mıza hayırlı olsun. Datça'mızda haziran ayında 5+1 olarak hizmete aldığımız hemodiyaliz cihazında kapasite artırımı yaptırarak 10+1 seviyesine yükselttik. Bununla beraber yine Datça'mızın önemli eksikliklerinden yoğun bakım servisimiz de 4 yataklı, 1. seviye olarak planlandı ve çok kısa süre içinde hasta kabul etmeye başlayacak. Datça'mıza 1 hasta nakil ambulansı da kazandırarak hemşerilerimizin sağlık hizmetlerinden daha kolay yararlanabilmesinin önünü açtık. Bölgemize katkılarından ötürü başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca'ya şükranlarımı sunuyor, bürokratlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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Datça'da turizm sezonu öncesi sağlık hizmetleri güçlendirildi
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