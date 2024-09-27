Davut Gül, çalışmaları yerinde inceledi

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nin yaşlı bakımevi bölümünde 4 Ağustos 2022'de çıkan yangın büyük hasara neden olmuştu. Tarihi binada başlatılan restorasyon ve tadilat çalışmaları son aşamaya geldi. İstanbul Valisi Davut Gül de çalışmaları yerinde inceledi. Bakımevinde kalan sanatçı Yorgo Vapuridis'le de yakından ilgilenen Gül, hatıra fotoğrafı çektirdi. Balıklı Rum Hastanesi Vakfı, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu'nun da katıldığı ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında "Valimize ziyaretleri ve destekleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bakımevimizdeki her bir birey, böyle desteklerle daha da güçleniyor" ifadeleri kullanıldı.