Dayakçı babasını öldürdü

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 19 yaşındaki Mehmet Yavuz, kendisine şiddet uygulayan babası Mustafa Yavuz'u (41) boğuşma sırasında tabancanın ateş almasıyla öldürdü. Göğüs ve omzundan yaralanıp hastaneye kaldırılan Yavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Önce intihar olarak bildirilen olayla ilgili sorgulamada Mehmet Yavuz, babasını öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde babasının kendisi, annesi ve kardeşine şiddet uyguladığını, olay günü de kendisini dövdüğünü söyleyen genç, boğuşma sırasında silahın ateş aldığını belirtti. Aile üyeleri de baba Yavuz'un öfkeli ve sinirli bir kişiliğe sahip olduğunu, sık sık oğlunu dövdüğünü doğruladı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yavuz(19) tutuklandı.