Dayakçı öğretmen görevden alındı

Aksaray’da öğrencisini döven Ali Rıza Yücel’in öğretmenlik mesleğine son verildi. Yücel genel hizmetler idari memuru olarak görev yapacak
Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel, geçen 14 Aralık'ta, öğrencisi S.T.K.'yı okul koridorunda tekme tokat dövdü. Dayak görüntüleri ortaya çıkan Yücel, gözaltına alındıktan sonra, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Açığa alınan Yücel hakkında 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Daha önce görev yaptığı yerlerde de birçok öğrenciye şiddet uyguladığı ortaya çıkan Yücel ile ilgili yürütülen idari soruşturma da tamamlandı. Müfettişlerin hazırladığı raporu inceleyen Milli Eğitim Bakanlığı, Yücel'i görevden aldı. Bir daha öğretmenlik yapamayacak olan Yücel'in genel hizmetler idari memuru olarak görev yapacağı belirtildi.
HAK ETTİĞİNİ ALMIŞ
S.T.K.'nın babası Duran K., "Çok mutlu olduk. Böyle bir insanın bu kutsal mesleği yapmaması gerekiyordu. Bundan sonra başka çocuklara bir şey yapamayacak. Hak ettiğini almış. Oğlum okula gitmeye başladı. İnşallah en kısa sürede toparlanacak" dedi.