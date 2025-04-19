Dayanışma büyüsün gönüller bir olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TOGEM-DER'in düzenlediği Cemre Çarşısı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cemre Çarşısı'nın üçüncü kez düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Erdoğan, etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "İyilikle yoğrulan bu güzel birlikteliğin, daha nice yürekte yankı bulmasını diliyorum.

Dayanışma büyüsün, gönüller daima bir olsun." Emine Erdoğan, paylaşımına #İyilikleBuluşma etiketiyle yer verdi. Cemre Çarşısı'nda yer alan Turkuvaz Yayın Grubu kitap standı, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu. Manevi derinliği yüksek ve toplumsal duyarlılık içeren eserlerin sergilendiği stantta, Emine Erdoğan da iki kitabı inceledikten sonra satın aldı.