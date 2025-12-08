Dayısı acımadan toprağa gömmüştü! Amir’in ilk isteği ortaya çıktı: Çarpıcı detay: Taşları kaldırdığımda...

Ekiplerin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi. Ağır yaralı Amir, kaldırıldığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilerek yoğun bakıma alındı. Evladının durumunun iyi olduğunu ifade eden baba Muhammed El Cedduh, dayısının neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini belirterek devlet görevlilerine ve Türk halkına teşekkür etti.

CANİ DAYI TUTUKLANDI

Cuma günü gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen 30 yaşındaki dayı M.E. ise nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. M.E.'nin, 'taksirle yaralama' suçundan 1 kaydı olduğu öğrenildi.