Son dakika: Dayısı tarafından dövülerek öldürülen 3 yaşındaki Ayşenur toprağa verildi!

Cemil Mahallesi'nde annesi, anneannesi ve dayısıyla aynı evde yaşayan Ayşenur Kazık'ın geçtiğimiz çarşamba sabahı yatağında ölü bulunmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Kader Karadeniz 'ihmali davranışla kasten ölüme sebep olma', dayı Hızır Tunç Çetinkaya ise 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Anneanne Yüksel K. ise serbest bırakıldı.





'KIZIMA VURAN ANNESİ VE DAYISI CEZASINI BULACAK'



Otopsi işlemleri tamamlanan küçük Ayşenur'un cenazesi biyolojik babası olduğu ileri sürülen Erdi Karadeniz'e teslim edildi. Günlerdir küçük kızının cenazesini almak için morgun önünde bekleyen acılı baba Karadeniz, Ayşenur'un cenazesini yaşadığı Konya'nın Akşehir ilçesine götürdü. Baba Erdi Karadeniz cenaze namazı öncesi yaptığı açıklamada, "Kızıma vuran annesi ve dayısı cezasını bulacak. dedi.

Karakiraz, "Şu anda ciğerlerim yanıyor. Kızım vefat etti. Oğlumu da yurda koydular. Kızımı bir gün olsun annesi bana göstermedi. Para karşılığı anneannesinin üstüne aldı. Sahte evraklar yaptılar. Kızımı bir kez olsun bana gösterin dedim. Korkmayın, kaçırmam, yemem ama bana göstermediler. Bak şimdi ne oldu? Kızımın bana ölüsünü verdiler. Şu anda kızımın cenazesini aldım geldim. Son görevimi sağ salim yerine getireyim, Allah büyük. Devletimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza başvuracağım. Oğlumu isteyeceğim. Şu anda tek tutunacak dalım oğlum kaldı benim" dedi.





'OĞLUM İÇİN AYAKTA DURACAĞIM'



Erdi Karakiraz sözlerini şöyle sürdürdü: "DNA örneğe verdim. 10 güne kadar sonucu belli olacak. Bundan sonraki süreçte tek tutunacak dalım olan oğlum için ayakta duracağım, çaba göstereceğim. Onun olduğunu bildiğim için nefes alıyorum. Çocuğumu çok görmek istedim ama göstermediler. Şimdi hiç değilse çocuğumun cenazesine kavuşabildim" diye konuştu.





Akşehir Hasan Paşa İmaret Camii de kılınan cenaze namazının ardından minik Ayşenur'un cenazesi Nasreddin Hoca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Babaanne Kader T. "Her ikisi bir olup kızımızı öldürmüşler. Öbür çocuğu da öldüreceklerini söylediler. Bizim çocuğumuzu kendi üstüne nasıl alır? Katil Kader. Kardeşinin üstüne attı cinayeti, ikisi birlikte yaptı bunu" diye feryat etti. Ayşenur'un cenazesi baba Erdi Karakiraz'ın 4 aylıkken vefat eden kardeşi Eren Karakiraz'ın mezarının üzerine defnedildi.