Dayıya Doğum Günü Mesajı- Uzun, Kısa, Duygusal, Komik, Resimli Yeğenden Dayıya Doğum Günü Mesajları

Bizler için her türlü fedakarlığı yapan dayılarımızın özel günlerinde çeşitli yollara başvururuz. Zor zamanlarımızda yanımızdan hiç ayrılmayan, bize pek çok destek veren dayılarımızı mutlu etmek için doğum günü mesajlarına başvururuz. Dayıya yeni yaş gününde, onlara kendilerini değerli hissettirmek için birbirinden güzel doğum günü mesajlarını araştırırız. Dayıya doğum günü mesajı göndermek isteyen kişiler, uzun, kısa, duygusal, komik, resimli mesajlara başvurur. Yeğenden dayıya birbirinden güzel doğum günü mesajları paylaşmak isteyenler için detaylar...

Yeğenden Dayıya Doğum Günü Mesajı

Dayıya doğum gününde mesaj göndermek ve onu mutlu etmek isteyen kişiler, uzun, kısa, duygusal, komik veya resimli sözlere başvururlar. Yeğenden dayıya doğum günü mesajları şu şekildedir;

Günlerden cumartesi, şimdi geliyor yağmurun sesi, bir elimde telefon kutlamak istiyorum ben seni. İyi ki doğdun dayı.

Hayatın gökkuşağı gibi olmalı rengarenk, renkli başarıların yıldızlar kadar bol yüzün hep gülücük dolu olsun. Doğum günün kutlu olsun bir tanecik dayım.

Senin gibi bir dayım olduğu için çok şanslıyım. Doğum günün kutlu olsun dayıcım.

Doğum günün kutlu olsun dayım. Dünyadaki muhteşem varlığının bir yılını daha kutlayalım. Hayatını mutlulukla ve gerginlik olmadan yaşa.

Dayıya Doğum Gününde Ne Yazılır?

Dayıya doğum günü mesajı göndermek isteyen kişiler, onlar için en güzel sözleri araştırırlar. Onları özel hissettirecek, bu doğum gününde yanında olduğunu gösterecek sözleri araştıranlar, dayıya doğum gününde ne yazılır sorusunu sorarlar. İşte, birbirinden güzel dayıya doğum günü mesajları;

Senin gibi birinin doğum günü çok önemli dayı, çünkü sen çok önemlisin. Yeni yaşında kalbindeki güzelliklerin eksik yerine bolca artsın. Uzun ömürlü ve sağlıklı yılların olsun dayı. Doğum günün kutlu olsun.

Dayıcığım doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle birlikte nice mutlu yıllara ulaşmanı temenni ederim.

Pastanın etrafında sevdiklerin, kalbinin etrafında sevgilerin, senin etrafında yeğenlerin doğum günün kutlu olsun.

İyi Ki Doğdun Dayı Sözleri

Dayılarımıza, onları mutlu hissettirecek, kendilerini özel hissetmesini sağlayacak sözlere başvururuz. İyi ki doğdun dayı sözleri aşağıdaki gibidir;

Umutlar, hayaller bugüne saklandı. Üflediğin mumlarla gün yüzüne çıktı sağlıklı mutlu bir yıl geçirmen dileğiyle iyi ki doğdun dayıcığım.

Sevgili Dayım, hayallerin ne kadar büyük olursa olsun hepsinin gerçekleşmesini diliyorum. Sana sağlık ve sevgi diliyorum. Doğum günün kutlu olsun dayım.

Benim için bir aileden daha fazlasısın. Sen gerçek bir arkadaşsın. Dünyanın en iyi dayısının doğum günü kutlu olsun.

Doğum günün kutlu olsun sevgili dayım. Bugün senin özel günün, özel yaş günün de sana sevgi dolu bir hayat diliyorum. Her şey kalbince olsun dayım.