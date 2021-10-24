Dea bebek ihmal kurbanı oldu

Kosova'da yaşayan Jahir Tahiraj ile Antigona Sylejmani'nin çocukları 11 aylık Dea Tahiraj, anneannesinin evinde bulunduğu sırada üzerine sıcak su dökülerek yaralandı. Yüzünde ve vücudunda 2. derece yanıklar meydana gelen Dea bebek ilk tedavisinin ardından Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan üniversite hastanesine sevk edildi. Üniversite hastanesinde yanık merkezinin olmaması sebebiyle, Jahir Tahiraj ve Antigona Sylejmani çifti Kosova Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşmadan yararlanarak 11 aylık bebeklerini yanık tedavisi için Türkiye'ye götürmeye karar verdi.





YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Özel bir ambulans şirketi ile Kosova'nın başkenti Priştine'den uçak ambulansla Ankara Esenboğa Havaalanına getirildi. Ankara'ya getirilen bebek bir başka özel ambulans şirketi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Dea bebeğin durumunun ağır olması nedeniyle acil servise alınmayarak, hastayı getirenler tarafından yoğun bakım servisine çıkarıldı. Hastane personelleri tarafından yoğun bakım servisine çıkarılan küçük bebeğin ölü olduğu tespit edildi.





GÖREVLİLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bebeklerinin hayatını kaybettiğini duyan aile hastane hakkında şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Dea Tahiraj'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan bilirkişi raporu istedi. Uçak ambulans görevli sağlık memuru ve kara ambulansta görevli sağlık personelinin ifadelerinde hastanın Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Bölümü'ne getirildiklerini, acil servis doktorları tarafından durumsal ve yaşamsal parametrelerine bakılarak iyi olduğu değerlendirildiği kaydedildi. İfadede, kara ambulansı görevlilerince yoğun bakıma çıkarılmasının belirtildi kaydedildi.





ENTÜBASYONUNUN ÇIKMIŞ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İstanbul Adli Tıp Kurumu 8. İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen raporda, bebeğin yoğun bakım ünitesinde muayenesini yapan doktorlar tarafından entübasyon tüpünün çıkmış olduğunun saptandığı, bebeğin acil servisten yoğun bakım ünitesine doktor eşliğinde olmadan naklinin tıbben uygun olmadığı kaydedildi. Savcılık tarafından memurlar hakkında ayrı soruşturma yürütülmesine karar verilerek, şüpheli Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Bölümü görevlilerinin 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.