Haberler Yaşam Haberleri DEAŞ saldırısı sonrası Santa Maria kilisesinde ilk pazar ayini gerçekleştirildi
Giriş Tarihi: 4.2.2024 12:38

DEAŞ saldırısı sonrası Santa Maria kilisesinde ilk pazar ayini gerçekleştirildi

Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı sonrası ilk pazar ayini yapıldı.

DHA
DEAŞ saldırısı sonrası Santa Maria kilisesinde ilk pazar ayini gerçekleştirildi

Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak Pazar günü saat 11.40 sıralarında iki kişi tarafından yapılan silahlı saldırı düzenlenmişti. Silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetmişti.



Olayın ardından ilk Pazar ayini bugün yapıldı. Ayin sabah 1100 sıralarında başladı. Ayin öncesi kilisenin çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.



Kilisede hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın fotoğraflarının yer aldığı ayrı bir alana ayine katılanlar mum dikti. Ayinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan da anıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
DEAŞ saldırısı sonrası Santa Maria kilisesinde ilk pazar ayini gerçekleştirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA