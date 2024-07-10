Debisi yükselen dereden geçmeye çalışmıştı! Çobandan acı haber geldi

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, şiddetli yağış sonrası debisi yükselen derede akıntıya kapılan Yakup Eren'den (23) acı haber geldi.

Olay, dün Yakup Eren'in hayvan otlatırken sağanak yağış sonrası debisi hızla yükselen dereyi geçmeye çalışmasıyla meydana geldi. Beraber hayvan otlattığı arkadaşının yetkililere haber vermesi üzerine, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Arama çalışmalarına Trabzon Jandarma Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri de katıldı.

Çeşitli iş makinelerinin de kullanıldığı yoğun arama çalışmalarında, Yakup Eren'in cansız bedeni bu sabah saatlerinde, düştüğü yerden 40 kilometre uzaklıktaki Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Sarıgöze köyü girişinde, derenin kenarındaki taşların arasında sıkışmış halde bulundu. Bekar olan Eren'in cenazesi, Karayazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.