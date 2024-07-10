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Giriş Tarihi: 10.7.2024 09:29 Son Güncelleme: 10.7.2024 09:32

Debisi yükselen dereden geçmeye çalışmıştı! Çobandan acı haber geldi

Erzurum'da sağanak sonrası debisi yükselen dereyi geçerken suya kapılan çoban Yakup Eren’in (23) cansız bedenine ulaşıldı.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Debisi yükselen dereden geçmeye çalışmıştı! Çobandan acı haber geldi

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, şiddetli yağış sonrası debisi yükselen derede akıntıya kapılan Yakup Eren'den (23) acı haber geldi.

Olay, dün Yakup Eren'in hayvan otlatırken sağanak yağış sonrası debisi hızla yükselen dereyi geçmeye çalışmasıyla meydana geldi. Beraber hayvan otlattığı arkadaşının yetkililere haber vermesi üzerine, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Arama çalışmalarına Trabzon Jandarma Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri de katıldı.

Çeşitli iş makinelerinin de kullanıldığı yoğun arama çalışmalarında, Yakup Eren'in cansız bedeni bu sabah saatlerinde, düştüğü yerden 40 kilometre uzaklıktaki Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Sarıgöze köyü girişinde, derenin kenarındaki taşların arasında sıkışmış halde bulundu. Bekar olan Eren'in cenazesi, Karayazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Debisi yükselen dereden geçmeye çalışmıştı! Çobandan acı haber geldi
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