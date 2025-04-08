Dede, oğul ve torunu katletmişlerdi! Mahkemede çarpıcı ifadeler: Beni arayıp cinayeti üstlendi...

MAHKEMEDE ŞAŞIRTICI SAVUNMALAR

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar Erhan ve Kadir Çiftçi ile tutuksuz sanık K.A., müştekiler, maktul yakınları ve taraf avukatları yer aldı. Sanık Erhan Çiftçi, "Karşı taraf bize ateş etti, kendimi korumak için ateş ettim. O gün sağlıklı düşünemedim" diyerek kendini savundu. Aracında bulunan silahlarla ilgili olarak da, "Köyde domuzlar için taşıyoruz, silahlar hep arabamda olur" dedi. Sanıklardan Kadir Çiftçi ise daha önceki ifadelerinin aksine olay yerinde olduğunu kabul etti ve "Satılmış bizi tehdit etti. Babası ve oğlu ile birlikte gelip ateş açtılar, karşılıklı çatıştık" diyerek kendini savundu. Tutuksuz yargılanan K.A. ise tüm suçlamaları reddederek beraatini istedi.

TANIK: "BENİ ARAYIP 'KADİR'İ KARIŞTIRMA, SUÇU BEN ÜSTLENDİM' DEDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.T., olay günü Satılmış Cesur'un eşekle olay yerine geldiğini, ardından beyaz bir araçla gelen Erhan ve Kadir Çiftçi'nin araçtan inmesiyle silah seslerinin duyulduğunu belirtti. M.T., "İbrahim yere düştü. Sonrasında Erhan beni arayıp suçu üstlendiğini ve Kadir'in suçsuz olduğunu söyleyerek öyle ifade vermemi istedi" dedi.