Haberler Yaşam Haberleri Dehşete düşüren görüntü: Başı, eli ve ayağı olmayan kadın cesedi sahile vurdu
Giriş Tarihi: 16.9.2023 01:29 Son Güncelleme: 16.9.2023 01:31

Dehşete düşüren görüntü: Başı, eli ve ayağı olmayan kadın cesedi sahile vurdu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki elinin, ayaklarının ve başının olmadığı kadın cesedi dün sahile vurmuştu. Dehşet verici görüntüler ortaya çıktı.

İHA
Dehşete düşüren görüntü: Başı, eli ve ayağı olmayan kadın cesedi sahile vurdu

Edinilen bilgiye göre, dün Sardala Koyu mevkiinde dolaşan vatandaşlar, kıyıya vurmuş ceset olduğunu tespit etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme başlattı. Kadına ait olduğu belirlenen cesedin, başı, el ve ayaklarının olmadığı öğrenildi. Kimliğinin tespit edilemediği ceset otopsiye alındı.



Olaya ilişkin dehşet verici görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde ellerinin, ayaklarının ve başının olmadığı görülen cesedin, sahile vurduğu görülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dehşete düşüren görüntü: Başı, eli ve ayağı olmayan kadın cesedi sahile vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA