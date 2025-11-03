Dehşetin sır perdesi aralanıyor... Cesedi yok ederken ormanı da mı yaktılar?

AKILLI SAAT GENCE AİT ÇIKTI



Raporda, saatin Moussa Ramadaman Abdulhamid Ahmed'e satıldığı ve sistem incelemsinde halen onun kullanımında olduğu belirtildi. Jandarma Mısırlı gencin yaşadığı İstanbul Bahçelievler'deki evde yaşayan Zeyad B.'nin ifadesine başvurdu. Zeyad B. ifadesinde, İstanbul'da bir devlet üniversitesinde eğitim gören Mısırlı ev arkadaşı Ahmed'in 2023 yılı eylül ayında evden ayrıldığını, kendisiyle bir daha görüşmediklerini söyledi. Ahmed'in Mısır'daki ailesine ulaşan Jandarma ekipleri, DNA eşleşmesi için aileyi Türkiye'ye davet etti. Aile uzun süredir çocuklarından haber alamadıklarını belirtirken cesedin kimliği Bursa Adli Tıp'a gelecek olan DNA raporuyla ortaya çıkacak. Ahmed'in geçmişteki cep telefonu baz istasyonu sinyalleri de incelemeye alınırken "617 hektar alanın küle döndüğü yangın acaba ceset yakılırken mi başladı?" sorusu gündeme geldi.