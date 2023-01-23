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Giriş Tarihi: 24.1.2023

Demet’e işkence yapan şüphelilere tahliye

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Demet’e işkence yapan şüphelilere tahliye
KONYA'DA bir rezidansta Demet Aydın'ın (22) saçını kesip vücudunda sigara söndüren tutuklu sanıklar Murat Demirci (42), nişanlısı Sara Demir (25) ile Tuğba Demirci (23) tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü duruşmada mahkeme heyeti, savcının "Tutukluluk halleri devam etsin" mütalaasına uymayıp delillerin toplanmış olması ve tutuklulukta geçen süreyi dikkate alarak tahliye kararı verdi. Aydın'ın avukatları 41 yıla kadar hapisle yargılanan 3 kişinin tahliyesine itiraz edecek.

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Demet’e işkence yapan şüphelilere tahliye
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