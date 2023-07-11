Demir kapı 4 yaşındaki Aysima’yı canından etti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde annesiyle birlikte dedesi Selami Özer'in yanında kalan 4 yasındaki Aysima Ecrin Özer, arkadaslarıyla birlikte oyun oynamak için sokaga çıktı. 4-5 kisilik çocuk grubu oyun oynarken mahalle sakinlerinden G.Y.'nin evinin girisinde bulunan ve bir süredir monte edilmek için duvara dayalı olarak bekletilen demir bahçe kapısı Aysima Ecrin Özer'in üzerine devrildi. Agır yaralanan küçük kız kaldırıldıgı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili ev sahibi G.Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.