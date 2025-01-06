Demir Kilisede Epifani Bayramı

İstanbul Balat'ta bulunan ve tamamı demirden olması sebebiyle dünyada tek olma özelliği taşıyan 127 yıllık Sveti Stefan Kilisesi, 7 yıl önce bugün restorasyonu tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı. O tarihten bu yana kiliseye olan ilginin arttığını söyleyen Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Hristo Kopano, restorasyonun yıldönümünde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müteşekkiriz. Kilisemiz için yaptıkları için ona dua ediyoruz. Onun sayesinde dinimizi rahatça yaşayabiliyoruz. Restorasyon sonrası yerli ve yabancı birçok turist gelip burayı görmek istiyor" dedi. Kiliseye 20 yıl sonra ilk kez geldiğini belirten Orçun Üçer, "Epifani Bayramı nedeniyle geldim. Önceki haline nazaran çok daha ihtişamlı. Bu çalışma bizlere verilen değeri gösteriyor. Bundan sonra daha sık geleceğim" ifadelerini kullandı.