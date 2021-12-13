Haberler Yaşam Haberleri Demir madeninin atık deposu patladı
Giriş Tarihi: 14.12.2021

Demir madeninin atık deposu patladı

SUAT SALGIN
Demir madeninin atık deposu patladı
Balıkesır'ın Ayvalık ilçesinin Karaayıt mahallesinde bir maden şirketine ait demir zenginleştirme tesisi bünyesindeki katı atık yığınlarının depolandığı alanda çökme meydana geldi. Yağışa bağlı, istinat duvarındaki çökme nedeniyle tonlarca atık, bitişikteki dereye ve ekili alanlara saçıldı. Dere yatağındaki kimyasal ve zehirli atıkların bölgedeki tarımsal alanların sulamasında kullanılan Madra Barajı'na ulaştı. İş makineleriyle istinat duvarının onarımı için çalışmalar başlatılırken, Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun, yeterli önlem alınmadığı için tepki gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İstanbul'da ekonomi zirvesi! Başkan Erdoğan, Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve banka yöneticileriyle görüştü
SON DAKİKA | Merkez Bankası döviz kurları için 4. kez harekete geçti!
Altın gram fiyatı PSİKOLOJİK BANDI KIRDI! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 13 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'dan şoke eden sözler! 'Bıçakla bacaklarını ayırdım..."
SON DAKİKA: İBB'de yeni skandal! PKK'nın dağ kadrosundan sonra polisin şehit edildiği olaya karışan DHKP-C'li teröristi de işe aldılar
14 yıl önce kâbuslar bitti büyük rüya gerçeğe döndü: Bolu Tüneli
Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı’nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
SON DAKİKA: PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
SON DAKİKA | İstanbul’da ‘Gizli stokçuluk’ gözler önüne serildi! Zincir market çalışanlarının ifadeleri şoke etti
SON DAKİKA: İBB polisin şehit olduğu olaylara karışan DHKP-C'liyi işe almıştı! Şehit babası isyan etti: Vicdansızlar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Demir madeninin atık deposu patladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA