Demir madeninin atık deposu patladı

Balıkesır'ın Ayvalık ilçesinin Karaayıt mahallesinde bir maden şirketine ait demir zenginleştirme tesisi bünyesindeki katı atık yığınlarının depolandığı alanda çökme meydana geldi. Yağışa bağlı, istinat duvarındaki çökme nedeniyle tonlarca atık, bitişikteki dereye ve ekili alanlara saçıldı. Dere yatağındaki kimyasal ve zehirli atıkların bölgedeki tarımsal alanların sulamasında kullanılan Madra Barajı'na ulaştı. İş makineleriyle istinat duvarının onarımı için çalışmalar başlatılırken, Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun, yeterli önlem alınmadığı için tepki gösterdi.