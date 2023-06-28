Demir yumruk davasında şaşırtan karar! Erol Evcil örgüt yöneticiliği suçundan beraat etti

YÖNETİCİLİKTEN BERAAT ETTİ, DİĞER SUÇLARDAN 15 YIL 9 AY

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Evcil'in 'Örgüt kurmak ve yönetmek' ile 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından beraatine karar verilirken muvazaalı davranışlarla amme alacağının tahsilini engellemeye çalıştığı ve bu suçu 3 farklı şirket üzerinden, 3 kez işlediği belirtilerek, 3 kez 5 yıl 3 ay olmak üzere toplam 15 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Evcil'in anne, baba, kardeşleri ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 10 sanık ise tüm suçlardan beraat etti.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ VE DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN BERAAT

Diğer sanıklar Alpaslan Gazi Ağca, Sadun Budinli, Fırat Ardıç, Hasan Kabuklu ve Tolga Demirel'in de muvazaalı davranışlarla amme alacağının tahsilini engellemeye çalıştıkları ve atılı suçu 3 farklı şirket üzerinden, 3'er kez işledikleri gerekçesiyle 3 kez 2 yıl 7 ay 15 gün olmak üzere toplamda 7 yıl 10 ay 15'er gün hapisle cezalandırılmalarına karar veren mahkeme, 'Nitelikli dolandırıcılık' ile 'Örgüt üyeliği' suçlarından beraatlerine hükmetti.