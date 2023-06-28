Haberler Yaşam Haberleri Demir yumruk davasında şaşırtan karar! Erol Evcil örgüt yöneticiliği suçundan beraat etti
Giriş Tarihi: 28.6.2023 18:25 Son Güncelleme: 28.6.2023 18:36

Demir yumruk davasında şaşırtan karar! Erol Evcil örgüt yöneticiliği suçundan beraat etti

Demir çelik fiyatlarını manipüle ederek kamuyu 4 milyar liralık zarara uğratan firmalara yönelik 'Demir Yumruk' soruşturması kapsamında suç örgütü yöneticisi olarak yargılanan Erol Evcil ve örgüt faaliyetleri içinde oldukları belirtilen 16 sanık hakkında karar açıklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Demir yumruk davasında şaşırtan karar! Erol Evcil örgüt yöneticiliği suçundan beraat etti

YÖNETİCİLİKTEN BERAAT ETTİ, DİĞER SUÇLARDAN 15 YIL 9 AY

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Evcil'in 'Örgüt kurmak ve yönetmek' ile 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından beraatine karar verilirken muvazaalı davranışlarla amme alacağının tahsilini engellemeye çalıştığı ve bu suçu 3 farklı şirket üzerinden, 3 kez işlediği belirtilerek, 3 kez 5 yıl 3 ay olmak üzere toplam 15 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Evcil'in anne, baba, kardeşleri ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 10 sanık ise tüm suçlardan beraat etti.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ VE DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN BERAAT

Diğer sanıklar Alpaslan Gazi Ağca, Sadun Budinli, Fırat Ardıç, Hasan Kabuklu ve Tolga Demirel'in de muvazaalı davranışlarla amme alacağının tahsilini engellemeye çalıştıkları ve atılı suçu 3 farklı şirket üzerinden, 3'er kez işledikleri gerekçesiyle 3 kez 2 yıl 7 ay 15 gün olmak üzere toplamda 7 yıl 10 ay 15'er gün hapisle cezalandırılmalarına karar veren mahkeme, 'Nitelikli dolandırıcılık' ile 'Örgüt üyeliği' suçlarından beraatlerine hükmetti.

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Demir yumruk davasında şaşırtan karar! Erol Evcil örgüt yöneticiliği suçundan beraat etti
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