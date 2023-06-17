Demiryol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Giray’dan açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) şirketlerinden İzmir Metro A.Ş ve İzBB'nin işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile metro ve tramvayda örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası arasında 625 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Taraflar arasındaki arabulucu sürecinden de sonuç çıkmadı. Halkapınar'daki Metro A.Ş binası önünde basın açıklaması yapan işçiler, grev ilanını astı. Sendika Başkanı Hamdullah Giral, SODEM-Sen ve Metro A.Ş'ye çağrı yaptı. Giral, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşeceğini de ifade etti. Basın açıklamasında emekçiler; 'SODEM-Sen şaşırma sabrımızı taşırma', 'Direne direne kazanacağız', 'Birleşen işçiler asla yenilmez', 'Hak hukuk adalet' sloganları attı.

EMEKÇİNİN SESİNE KULAK VER

27 Şubat'ta başlattıkları 10. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinde şu ana kadar 9 oturum gerçekleştirdiklerini belirten Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Giral, 77 maddelik TİS taslağındaki 50 maddenin imza altına alındığını, geriye kalan 27 maddenin 21 tanesinin ise ücret maddesi olduğunu ifade etti. SODEM-Sen yetkililerine ve Metro A.Ş yönetimine seslenen Giral, "Emekçinin sesine kulak verin, emeğine değer verin! Eğer vermezseniz hesabını kötü soracağız. Eğer Metro emekçisinin alın terinin karşılığını vermemek için inadınıza devam ederseniz, metro ve tramvayda şaltel iner. Sözleşme sürecinde hırslarına yenik düşüp iş akdi fesihleriyle karşımıza gelenlere, arabalarımızı işyerlerine almayanlara bunların hesabını tek tek soracağım" diye konuştu.

SADAKA İSTEMİYORUZ

"Sadaka değil emeğimizin karşılığını istiyoruz" diyen Giral şunları söyledi: "Bugüne kadar yapılan bütün görüşmelerde, Demiryol-İş Sendikası olarak, yasal sürelerin tamamını kullanıp, müzakere ve mücadele ederek, süreci masada sonlandırmak için her türlü çabayı göstermiş bulunmaktayız. Kimseden sadaka istemiyoruz; emeğimizin karşılığını, evimizi geçindirebileceğimiz ve insanca yaşayabileceğimiz ücretler istiyoruz. Bordrolarla konuşuyoruz, gün geçtikçe zorlaşan hayat şartlarıyla beraber, ağırlaşan ekonomik koşullar emekçinin belini bükmüş, geçinemez hale getirmiş, maaşlarımız daha cebimize girmeden eriyip gitmiştir. Aldığımız ücretler bordrolarımızda belli, niyetimiz kimseyi yanıltmak değil. Gerçekleri inkar ederek hiç bir yere varamazsınız. Açlık sınırındaki ücretlere mahkum ettiğiniz İzmir Metro çalışanlarının artık karınları doymuyor, evlerini geçindiremez duruma geldiler. Çalışanlar olarak talebimiz, emeğimizin karşılığını almak, çocuklarımızın geleceği için, insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürmek için, kısacası yaşayabilmek için, ücretlerimizin ve çalışma koşullarımızın düzeltilmesidir" ifadelerini kullandı.

ARAÇLARIN GİRİŞİNE İZİN VERİLMEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde işveren ile yetkili sendika arasında gerçekleşmesi planlanan görüşme, görüşmenin yapılacağı İzmir Metro A.Ş Genel Müdürlük yerleşkesine sendikaya ait araçların alınmaması ile sendika tarafından iptal edilmişti. Sendika yönetimi araçlarının içeri alınmamasına tepki göstermişti.