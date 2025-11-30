Demokrasinin Sesi, Milletin Kalemi

Basın, toplumun doğru bilgiye ulaşmasında, ortak değerleri sahiplenmesinde ve milli iradenin güçlenmesinde önemli bir rol üstlenir. Sabah Gazetesi, 40 yıllık yayın hayatı boyunca bu sorumluluğu yerine getirmiş; özellikle 15 Temmuz 2016 hain darbe gecesinde sergilediği duruşla milletimizin demokrasi mücadelesine tanıklık etmiştir.

O gece, milletimizin iradesine kast eden karanlık girişime karşı, sadece vatandaşlarımız değil; basın mensupları, kalemler ve kameralar da demokrasiye sahip çıkmıştır. Sabah Gazetesi, bu süreçte doğru ve güvenilir bilgi ile kamuoyunu bilgilendirerek, vesayet anlayışına karşı milletimizin yanında olmuştur.

Bugün Türkiye, güçlü demokrasisi ve milli iradeyi esas alan anlayışıyla yoluna devam etmektedir. Sağlık alanında da vatandaşlarımıza dokunan her adımda, doğru bilginin topluma ulaşmasında basının desteğini görüyor; kamu yararını önceleyen bu duruşu takdirle karşılıyoruz.

Sabah Gazetesi'nin 40. yılı vesilesiyle, tüm basın emekçilerini tebrik ediyor; demokrasimize, milletimizin sağlığına ve ortak geleceğimize katkı sunan her kalemi saygıyla selamlıyorum.



Prof. Dr. Kemal Memişoğlu

T.C. Sağlık Bakanı